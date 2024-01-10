Мер'єм Узерлі в черговий раз зробила відсилання до російської культури.

Турецько-німецька актриса, зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі відсвяткувала день народження дочки в стилі російського мультика "Маша і ведмідь".

Поки російські окупанти знищують українські міста і влаштовують геноцид нашого народу, Мер'єм вирішила покуражитися в образі Маші. Так само вона нарядила і свою дочку, якій виповнилося всього три рочки.

Крім того, на тлі видно повітряні кульки з Машею і ведмедем, який постійно страждав від маленької пустунки.

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Користувачі мережі захейтили Узерлі за такий вчинок. У коментарях вони написали:

"Ви взагалі розумієте, що творці цього мультфільму сьогодні підтримують вбивства дітей?"

"Фу, Росія - це вбивця! Ці фотографії найбільше розчарування"

"Коли російська пропаганда засрала мізки"

"Криваве пекло. Виглядає абсолютно огидно після того, що Росія робить з Україною, викрадає дітей і вбиває мирних жителів"

Зазначимо, у березні 2022 року Мер'єм Узерлі знялася для обкладинки російського глянцю. Хоч вона відкрито і не говорить про війну в Україні, і так зрозуміло, що вона підтримує сторону Путіна. Актриса неодноразово робила відсилання до російської культури.

Нагадаємо, раніше Мер'єм Узерлі показала, який вигляд мала 25 років тому.

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