Нова кричалка Сердючки сподобалася українцям.

Українська артистка Вєрка Сердючка на недавньому концерті в Києві разом зі своєю командою почала вигукувати зі сцени: "Путін, щоб ти здох".

За словами співачки, в образі якої виступає Андрій Данилко, вона дуже любить придумувати різні кричалки і цю вирішила присвятити агресору Володимиру Путіну.

Глядачі, які перебували в залі, з радістю підтримали артистів і почали вигукувати нову кричалку разом з ними. Відео цього моменту швидко розлетілося мережею.

Крім того, Вєрка Сердючка одного разу під час стендапу сказала фразу, яка з 24 лютого стала культовою: "Геть з України, м*скаль некрасівий". Ця фраза зараз звучить буквально з кожної праски і присвячена вона російським окупантам, які вторглися в Україну і влаштували геноцид нашого народу.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко в образі Сердючки у військовій формі заспівав у метро для військових.

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