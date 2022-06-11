Український співак Андрій Данилко, який має звання народного артиста своєї країни, влаштував у київській підземці концерт для військових.
Захід пройшов на станції Майдан Незалежності. Фотографії та відео з'явилися в соціальній мережі Instagram.
Сердючка співала для військових у відомому образі - у вишиванці і з великою зіркою на голові. На костюмі зверху була одягнена камуфляжна куртка.
Зазначимо, нещодавно Данилко назвав двох знаменитостей з РФ, на яких злий. Йдеться про телеведучого Володимира Соловйова і автора YouTube-каналу "Альона, блін!" Олену Жигалову.
Нагадаємо, Андрій Данилко розповів, як "мама" Вєрки Сердючки допомагає українцям під час війни.
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