Артист заспівав композицію "Геть з України, москаль некрасивий", що вже стала легендою.

Український співак Андрій Данилко, який має звання народного артиста своєї країни, влаштував у київській підземці концерт для військових.

Захід пройшов на станції Майдан Незалежності. Фотографії та відео з'явилися в соціальній мережі Instagram.

Сердючка співала для військових у відомому образі - у вишиванці і з великою зіркою на голові. На костюмі зверху була одягнена камуфляжна куртка.

Зазначимо, нещодавно Данилко назвав двох знаменитостей з РФ, на яких злий. Йдеться про телеведучого Володимира Соловйова і автора YouTube-каналу "Альона, блін!" Олену Жигалову.

Нагадаємо, Андрій Данилко розповів, як "мама" Вєрки Сердючки допомагає українцям під час війни.

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