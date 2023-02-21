Відомий актор підтримав Україну.

Голлівудський актор і зірка фільму "Марсіанин" Метт Деймон зізнався, що може зняти документальний фільм про повномасштабну війну в Україні, яку майже рік тому розв'язала Росія. Про свої плани він розповів на 73-му Берлінському кінофестивалі.

Деймон з'явився на презентації документального фільму "Поцілунок майбутнього", який він продюсував разом з актором Беном Афллеком та іншими зірками, зі значком в кольорах прапора України. Він надів значок у вигляді жовто-блакитного ведмедя. Фото з актором вже опублікував фотограф Дмитро Галькевич.

Як повідомляє Deadline, актора запитали, чи думав він про створення документального фільму про війну в Україні. Деймону навели у приклад роботу Шона Пенна, який створив кінострічку Superpower. У ній Пенн розповів про повномасштабну війну. Деймон сказав, що в майбутньому нас чекає багато фільмів про Україну.

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За словами актора і продюсера, його проект поки що знаходиться на ранній стадії. Однак він не заперечував, що може зняти документальний фільм. Деймон також розповів, що він не спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, але бачився з його дружиною на Асамблеї ООН в минулому році.

Нагадаємо, 18 лютого на Берлінале показали фільм Шона Пенна про Україну. Для зйомки кінострічки Superpower Пенн не побоявся особисто відвідати нашу країну в умовах повномасштабної війни.

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