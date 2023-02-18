Для зйомки кінострічки "Superpower" Пенн не побоявся особисто відвідати нашу країну в умовах повномасштабної війни.

Під час 73-го Берлінського кінофестивалю був представлений фільм Шона Пенна про Україну. Кінострічка під назвою "Superpower" розповідає про російське вторгнення і боротьбу нашої країни за незалежність. Кадри з прем'єри оприлюднив у своєму Telegram-каналі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"На Берлінському кінофестивалі відбулася прем'єра фільму Шона Пенна "Superpower", який Шон і Аарон Кауфман зняли про нашу Україну - справжню наддержаву. У ньому розповідається про війну за незалежність, російське вторгнення, яке сам Шон Пенн зустрів у Києві і бачив на власні очі перший день початку повномасштабної війни", - написав Єрмак.

Чиновник подякував Кауфману і Пенну за підтримку в такий непростий час, а також зазначив, що вони теж ведуть бій за правдиву історію нашої країни на інформаційному фронті.

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Як Шон Пенн знімав фільм про Україну

Американський кінорежисер неодноразово відвідував Україну. У ході своїх візитів в різні українські міста він задокументував не один злочин російської армії. Після однієї з поїздок до Київської області Пенн заявив, що побачене ним було схоже на декорації до фільму про війну, проте думка про те, що це все - реальність, викликала у нього жах.

"Шон Пенн демонструє мужність, якої не вистачає багатьом іншим, зокрема, західним політикам. Чим більше зараз в нашій країні таких людей, справжніх друзів України, які підтримують боротьбу за свободу, тим швидше можна буде зупинити віроломний напад Росії", - коментували в Офісі президента.

Нагадаємо, топ-модель Байкова вийшла на червону доріжку у сукні з посилом для Путіна.

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