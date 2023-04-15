Поки що актори не готові пройти ДНК-тест.

Відомі голлівудські актори Меттью Макконахі і Вуді Харрельсон можуть виявитися братами. Вони дуже схожі, через що багато хто і раніше жартома називав їх родичами. Однак виявилося, що батьки акторів насправді колись були "тісно" знайомі.

Так, в новому подкасті Келлі Ріпи Let's Talk Off Camera Макконахі розповів про те, що він і Харрельсон скоро знову з'являться на екранах разом. Вони зіграють у новій комедії від Apple TV+. Серіал, в якому Макконахі і Харрельсон знову будуть грати близьких людей, отримає 10 епізодів.

За словами Макконахі, він і Харрельсон дружать вже багато років. Одного разу вони дізналися, що можуть бути братами. Тоді актори відпочивали в Греції. Одного разу мама Макконахі заявила, що знала батька Харрельсона. При цьому жінка зробила особливий акцент на слові "знала", через що всі навколо зрозуміли, на що вона могла натякати.

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Звичайно, актори не змогли це проігнорувати. Вони вивчили факти про своїх батьків. Батько Харрельсона був найманим вбивцею, він неодноразово потрапляв до в'язниці, поки не отримав довічний термін і остаточно не "загримів" за ґрати.

Актори з'ясували, що коли мати Макконахі була в розлученні, вона могла побачитися з батьком Харрельсона, коли той був на волі. Мало того, їм вдалося відшукати чеки з Техасу, які вказують на їхню ймовірну зустріч.

Це здивувало акторів. Тим часом діти Макконахі називають Харрельсона "дядьком". Сам Меттью чує таке ж звернення від спадкоємців Вуді.

Харрельсон абсолютно не проти ДНК-тесту, а ось Макконахі боїться. Адже якщо це виявиться правдою, то чоловік, який його ростив, виявиться не його рідним батьком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у літак з Меттью Макконахі вдарила блискавка.

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