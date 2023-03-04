Голлівудський актор і його дружина дивом не постраждали.

Відомий актор і зірка "Інтерстеллара" Меттью Макконахі ледь не потрапив в авіакатастрофу. У літак, на борту якого він летів разом зі своєю дружиною Камілою Алвес, вдарила блискавка.

Дружина Макконахі показала у своєму Instagram відео з літака. Вона також розповіла, що вони летіли з США до Німеччини. За словами Алвес, повітряне судно раптово впало з висоти 4 тисячі футів. Вона також додала, що це сталося через те, що літак потрапив у сильну зону турбулентності.

"Все літало всюди. З поваги до конфіденційності тих, хто мене оточує, це все, що я показую, але в літаку був хаос... Дякуючи богу, всі живі і в порядку", - написала в описі під відео Альвес.

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Однак, як повідомляє Mirror, насправді в літак вдарила блискавка. Через це судно різко втратило висоту і опинилося в зоні турбулентності. Видання знайшло в мережі пост жінки, чоловік якої нібито був на тому ж борту. Вона писала: "люди, у яких не були пристебнуті ремені безпеки, постраждали, в основному, тому, що це було несподівано, блискавка сильно вдарила по літаку".

Дружина Макконахі також розповіла, що в результаті інциденту в літаку постраждали 7 осіб. Вона і її чоловік-актор травм не отримали.

Нагадаємо, раніше Макконахі потрапив у скандал. Виявилося, що американська компанія, яка скоротила 8 тисяч осіб, продовжує платити мільйони доларів акторові.

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