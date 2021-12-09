Колишня дружина артиста розповіла, на якому етапі зараз знаходяться їхні стосунки, та натякнула на спільну пісню з Дзідзьо.

Колишня дружина українського артиста Дзідзьо, співачка Ярослава Притула, відома під сценічним псевдонімом SLAVIA, розповіла про новий етап у стосунках з артистом. Вона сходила з ним на побачення та поділилася спогадами про минуле.

SLAVIA показала на своїй сторінці в Instagram фото з ресторану та розповіла, що вона й Дзідзьо "зробили гарну справу" і вирішили це відсвяткувати.

Також співачка розмістила архівний кліп з колишнім чоловіком та написала про нинішній етап у їхніх стосунках. За словами SLAVIA, вона та Дзідзьо багато пройшли разом.

"Кожні стосунки проходять певні етапи. У нас з Михайлом зараз етап вдячності. Ми багато пройшли, і це дуже цінний досвід для кожного з нас. Ми близькі, і рідні люди. Кожен з нас бажає один одному тільки найкращого", - написала співачка.

Окрім цього SLAVIA розповіла, чому вона поділилася архівним відео, на якому вона співає разом з Дзідзьо. Тоді вони виконали пісню "Vivo per lei" італійською та іспанською мовами. За словами співачки, цей момент є одним з багатьох гарних спогадів того часу. Також вона натякнула, що їхній творчий тандем може возз'єднатися.

"Я завжли хотіла, щоб Михасик повернувся до себе справжнього, до свого природного тембру голосу. Мені подобається поєднання наших голосів у цій пісні, та інших дуетах, які, можливо, ще почуєте…", - написала колишня дружина співака.

Дзідзьо та SLAVIA: розлучення

У квітні поточного року стало відомо, що Дзідзьо та SLAVIA вирішили розлучитися після 20 років спільного життя.

Коментуючи розлучення, співачка заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля". Нещодавно Дзідзьо розповів, як поділив майно з екс-дружиною.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова