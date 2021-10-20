Артисти поділили спільно нажите майно.

Український артист Дзідзьо розповів, як вони з екс-дружиною Славією поділили майно. За його словами, він вчинив як справжній чоловік.

Про це повідомляє ТСН.

"Ми майно поділили. Ну як, ми його не поділили. Я просто віддав все Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік", - розповів артист.

Також Дзідзьо розповів, що подарував дружині дуже красиву квартиру під Києвом, в якій вона зараз живе. Біля будинку знаходиться озеро, де Славія вже встигла поплавати на сап-дошці.

Читайте також"Буде хіт": Данилко показав запис нової пісні для Вєрки Сердючки (відео)"Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже красива. Ну я і подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не добре, тому я вирішив її подарувати", - поділився співак.

Розлучення Дзідзьо і Славії

У квітні поточного року стало відомо, що Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися після 20 років спільного життя.

Коментуючи розлучення, Ярослава заявила, що зі свого боку вона зробила все, щоб врятувати шлюб: "Моя совість чиста. Я спокійна. Треба дати прожити собі все, що приготувала доля".

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Автор: Діана Могилєвич