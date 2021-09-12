Артист, який нещодавно здійснив камінг-аут, зізнався, що перебував у стосунках з чоловіком.

Український артист MELOVIN розповів в програмі "Світське життя", що шість років перебував у стосунках з чоловіком. Але весь цей час вони ретельно приховували свій роман.

Тоді артист боявся зізнатися у своїй орієнтації оточуючим. Але причиною розставання стало не це, а те, що їх відносини стали більш холодними. Як зізнався співак, йому постійно потрібно отримувати нові емоції.

"Я людина бурлеску, мені потрібна завжди якась емоція. Якщо дуже все спокійно, мені хочеться скандалу, і навпаки. Я дуже неоднозначна людина", - сказав MELOVIN.

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Також він додав, що зараз не готовий до нових відносин. Але після того, як він зробив камінг-аут йому стало надходити багато повідомлень.

Хто такий MELOVIN

Костянтин Бочаров - український співак, композитор, музикант, продюсер. Переможець шостого сезону вокального шоу "Х-Фактор". Представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2018", посівши 17-е місце.

5 липня 2021 року в перший день музичного фестивалю Atlas Weekend здійснив камінг-аут як бісексуал. Перед глядачами на сцені Melovin поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, потім дістав райдужний прапор. Після виступу артист висловив обурення тим, що епізод не потрапив у пряму трансляцію на телеканалі M1.

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Автор: Діана Могилєвич