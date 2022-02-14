Зірка попросила шанувальників не жаліти їх та не засуджувати.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім’я Олена Савраненко) шокувала фоловерів несподіваною заявою про розставання з бойфрендом - блогером YOXDEN.

Новиною зірка поділилася в Instagram.

"Ми не пережили свій перший рік. Ніхто й уявити не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою, як в найбільш драматичному фільмі: "якщо кохаєш - відпусти", - зазначила виконавиця.

Alyona Alyona зазначила, що вони з Денисом розійшлися без ножів у спину та сварок. Вона попросила фоловерів не жаліти їх, не засуджувати та не шукати причин.

"Нам весь цей час здавалося, що ми все робимо правильно і що в нас все вийде. Але виходить, що краще за все нам бути добрими та вірними друзями. Інколи краще поставити крапку ще на березі. І ми її ставимо не дозустрічавшись 2 тижні до першої річниці", - зазначила зірка.

Alyona Alyona додала, що вона та її вже колишній бойфренд досі кохають один одного, але цього замало, щоб бути щасливими.

Раніше Alyona Alyona (справжнє ім’я Олена Савраненко) спантеличила фоловерів натяками на те, що з’їжджає від свого хлопця - блогера YOXDEN.

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