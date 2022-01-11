Виконавиця запостила кілька сумних Stories із зібраними речами.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім’я Олена Савраненко) спантеличила фоловерів натяками на те, що з’їжджає від свого хлопця - блогера YOXDEN.

Про це вона розповіла в Instagram Stories.

У своєму мікроблозі зірка показала зібрані речі у квартирі бойфренда й заявила, що завтра їде.

"У мене тут мільйон торбів усіляких… Скоро буду їхати. Це пов'язано з непростим рішенням", - говорить у відео Alyona Alyona.

Читайте також"Подарував мені кохання": Alyona Alyona з бойфрендом записали новорічне привітання (відео)Фоловери спантеличені натяками зірки, тому засипали її запитаннями. На одне з питань про те, чи справді виконавиця з’їжджає від свого коханого, вона відповіла теж неоднозначно: "Можна сказати і так, але ми будемо бачитися".

Невдовзі реперка опублікувала короткий ролик з YOXDEN, на який наклала фразу "Люблю тебе", а також прикріпила низку запитань від шанувальників щодо її Stories.

Після цього зірка пообіцяла, що завтра у пості розповість, чому зібрала речі.

"Все не так просто", - зазначила Alyona Alyona.

Раніше повідомлялося, що реперку Alyona Alyona пограбували в Києві. Зловмисники витягли у зірки гаманець.

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