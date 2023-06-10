Ведучий не приховує, що він звинувачував себе у трагедії.

Український телеведучий Костянтин Грубич розповів про пережиту трагедію. У 2014 році його молодшу доньку Олю, якій було 17 років, збила машина. Дівчина загинула, а винуватця смертельної аварії так і не знайшли.

"Досі нікого не знайшли, і це відкрите питання. Я не знаю, чи хотів би дізнатися, хто це зробив... У нас з дружиною на це різні погляди. Вона вважає, що треба знати. Але справа не закрита... У нас якесь своє бачення, що слідству відомо про злочинця і, мабуть, від самого початку. Але зроблено так, щоб він був невідомим", - зізнався Грубич у новому інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ведучий не приховує, що він звинувачував себе у трагедії. Тоді він міг би піти зустрічати доньку, але вона цього не захотіла.

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"Це був футбол в той вечір, це не така вже ніч була, це 12 годин. Ми могли легко її піти зустріти біля метро, але все ж таки доросла людина, майже 18 років. Вона сама не хотіла, щоб ми її зустрічали. Але я себе картаю, що я цього не зробив і навіть сердився", - розповів журналіст.

За словами Грубича, він розуміє, що може не сприймати слідство об'єктивно. Проте йому усе одно здається, що від нього щось приховують.

"Мені здається, що просто йде замовчування. Але я розумію, що я зацікавлена особа і не можу це все об'єктивно сприйняти. Мені правду не розказують, по папірцях вони все проробили правильно, начебто там не було камер спостережень і купа всяких там виправдальних моментів. Але внутрішнє відчуття, що ми ошукані... Що це якась непроста людина це зробила, але ж вона ходить землею, топче її", - зазначив Грубич.

Донька Грубича загинула через ДТП - що відомо

Донька ведучого загинула у 2014 році. Увесь цей час Грубич не може оговтатися після трагедії. У 2022 році ведучий зі сльозами на очах розповідав, що його донька поверталася додому, коли невідомий збив її на пішохідному переході.

Дівчина отримала серйозні травми. Вона місяць перебувала у комі, проте лікарі не змогли повернути її до життя. За словами Грубича, втрату дитини пережити неможливо. Нині він живе із цим болем.

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