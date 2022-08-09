Актор, який підтримав Україну, зізнався, що дізнався про своє захворювання ще два роки тому.

Голлівудський актор Ештон Кутчер розповів, що два роки тому у нього діагностували рідкісну форму васкуліту. Це захворювання, яке могло зробити з нього інваліда. Зірка міг позбутися слуху, зору і навіть перестати ходити.

Про це повідомляє Access Hollywood.

Актор розповів, що боротьба з недугою дала йому шанс переосмислити свої цінності. В першу чергу, він щасливий, що йому вдалося вижити. А, по-друге, він почав більше цінувати життя і радіти простим речам.

Ештон додав, що на реабілітацію йому знадобився рік. Він висловив радість тому, що йому вдалося "ковзати поверх своїх проблем, замість того, щоб жити під ними".

"У ту хвилину, коли ви починаєте сприймати перешкоди як щось, що може дати вам те, що вам потрібно, тоді життя починає приносити задоволення, правильно? Тоді ви ковзаєте поверх своїх проблем, замість того, щоб жити під ними... Мені пощастило, що я живий", – додав Кутчер.

Нагадаємо, Ештон Кутчер і його дружина, актриса родом з України Міла Куніс зібрали 20 млн доларів на допомогу Україні. Ці гроші вони перерахували на допомогу постраждалим від військових дій.

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