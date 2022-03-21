Вони зібрали 35 млн доларів для допомоги українським біженцям.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із акторами Ештоном Катчером та Мілою Куніс, які зібрали 35 млн доларів для допомоги українським біженцям.

Про це президент повідомив у Twitter.

"Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 млн доларів", - зазначив він.

За словами Зеленського, актори спрямують ці кошти до транспортної компанії Flexport та сервісу з пошуку житла Airbnb для допомоги біженцям з України.

"Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - додав глава держави.

Ештон Кутчер @aplusk і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх @flexport і @Airbnb для допомоги біженцям з 🇺🇦. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ. #StandWithUkrainepic.twitter.com/Z8KnOFtPtn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022

Як відомо, Міла Куніс народилася в Чернівцях в 1982 році. Коли їй було 8 років, її сім'я емігрувала в США.

3 березня Куніс і Катчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для організацій, які допомагають нужденним.

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