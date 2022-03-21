Ештон Катчер та Міла Куніс зібрали гроші для біженців з України / фото twitter.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський поговорив із акторами Ештоном Катчером та Мілою Куніс, які зібрали 35 млн доларів для допомоги українським біженцям.

Про це президент повідомив у Twitter.

"Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 млн доларів", - зазначив він.

За словами Зеленського, актори спрямують ці кошти до транспортної компанії Flexport та сервісу з пошуку житла Airbnb для допомоги біженцям з України.

"Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - додав глава держави.

Як відомо, Міла Куніс народилася в Чернівцях в 1982 році. Коли їй було 8 років, її сім'я емігрувала в США.

3 березня Куніс і Катчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для організацій, які допомагають нужденним.

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