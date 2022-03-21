Президент України Володимир Зеленський поговорив із акторами Ештоном Катчером та Мілою Куніс, які зібрали 35 млн доларів для допомоги українським біженцям.
Про це президент повідомив у Twitter.
"Ештон Катчер і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали 35 млн доларів", - зазначив він.
За словами Зеленського, актори спрямують ці кошти до транспортної компанії Flexport та сервісу з пошуку житла Airbnb для допомоги біженцям з України.
"Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ", - додав глава держави.
Ештон Кутчер @aplusk і Міла Куніс одними з перших відгукнулися на наше горе. Вони вже зібрали $35 млн і спрямовують їх @flexport і @Airbnb для допомоги біженцям з 🇺🇦. Особисто подякував їм за підтримку. Вражений їхньою рішучістю. Вони надихають світ. #StandWithUkrainepic.twitter.com/Z8KnOFtPtn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022
Як відомо, Міла Куніс народилася в Чернівцях в 1982 році. Коли їй було 8 років, її сім'я емігрувала в США.
3 березня Куніс і Катчер запустили сторінку GoFundMe з метою зібрати $30 млн для організацій, які допомагають нужденним.