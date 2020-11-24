Актор порадував прихильниць пікантним знімком.

Відомий актор Мікеле Морроне опублікував в Instagram нову фотографію, на якій постав напівголим.

Читайте такожКім Кардашьян показала фото у спідній білизні

Зірка еротичного фільму "365 днів" позував в одних джинсах, а верх у нього був повністю оголеним. Цікаво, що доповнив він такий образ масивним ланцюгом на шиї.

Варто відзначити, що актор стежить за своєю фігурою. У нього підкачані м'язи, від яких неможливо відірвати погляд.

Хто такий Мікеле Морроне:

Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Ломбардії. Актором вирішив стати ще в підлітковому віці

Акторський дебют Мікеле Морроне відбувся в 2010 році на сцені театру Teatro Fraschini в Павії

Після прем'єри "365 днів" в польському Tinder з'явився аккаунт Мікеле Морроне, але це підробка

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич