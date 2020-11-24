Морроне показав прес / instagram.com/iammichelemorroneofficial
Відомий актор Мікеле Морроне опублікував в Instagram нову фотографію, на якій постав напівголим.
Читайте такожКім Кардашьян показала фото у спідній білизні
Зірка еротичного фільму "365 днів" позував в одних джинсах, а верх у нього був повністю оголеним. Цікаво, що доповнив він такий образ масивним ланцюгом на шиї.
Варто відзначити, що актор стежить за своєю фігурою. У нього підкачані м'язи, від яких неможливо відірвати погляд.
Морроне показав прес / instagram.com/iammichelemorroneofficial
Хто такий Мікеле Морроне:
- Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Ломбардії. Актором вирішив стати ще в підлітковому віці
- Акторський дебют Мікеле Морроне відбувся в 2010 році на сцені театру Teatro Fraschini в Павії
- Після прем'єри "365 днів" в польському Tinder з'явився аккаунт Мікеле Морроне, але це підробка
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram