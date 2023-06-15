Путіністи заявили, що нібито будуть підтримувати окупантів.

Російські артисти, які підтримали путінський режим та повномасштабну війну проти нашої країни, вирішили "нагороджувати" окупантів за знищення та виведення з ладу техніки Збройних Сил України. Так, Микола Басков і Григорій Лепс публічно підтримали ідею продюсера Володимира Кисільова.

Лідер групи "Земляне" обіцяв платити по мільйону рублів (близько 440 тисяч гривень) тим, хто зможе вивести з ладу танки Leopard і Abrams. На зустрічі "Російської медіагрупи", яка проходила під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, цю ідею вирішили підтримати і Басков з Лепсом. Путіністи стверджують, що так вони хочуть "зробити свій внесок".

"Хто підіб'є танк Leopard або Leopard-2 - мільйон рублів (отримає - УНІАН). Ми, як представники творчості, робимо свій внесок для наших бійців. Щоб ми знали, що вони це не роблять не тільки тому, що це їхня громадянська позиція. Ми це робимо, тому що хочемо, щоб вони знали, що ми поруч з ними", - заявив Басков.

Своєю чергою, Лепс заявив, що вважає своє рішення "правильним". Він стверджує, що буде робити це "щиро".

"Ми будемо робити від чистого серця... Якщо ми можемо зробити якусь грошову винагороду нашим бійцям, ми це зробимо... Ми будемо допомагати... Сподіваюся, що ми абсолютно праві", - стверджує Лепс.

Що Лепс і Басков говорять про війну в Україні

Микола Басков підтримує кремлівську агресію. Він навіть заявляв, що пожертвував мільйон на потреби окупантів. Співак не приховує своєї позиції і відкрито хвалить Путіна.

Його колега, співак Григорій Лепс, так само підтримує війну і російську агресію. Минулого року він навіть виступав в одному з міст тимчасово окупованої Донецької області. Там він дав концерт і публічно підтримав окупантів.

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