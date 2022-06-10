Він виступив до Дня шахтарського містечка Кіровське під Єнакієвим.

Російські артисти, що підтримують режим Кремля і злочинні накази президента Володимира Путіна, приїхали з концертом на Донбас.

Про це повідомляє пропагандистський канал "Донбас".

Дмитро Пєвцов, Дмитро Дюжев, Григорій Лепс і Зара виступили до Дня шахтарського містечка Кіровське під Єнакієвим.

Відзначається, що Лепс присвятив пісню полеглим захисникам "республіки". Під час виконання пісні на екрані змінювалися кадри бойовиків - Мотороли, Гіви, Захарченка, Мамієва і Жоги.

"Вони всі заповідали нам жити і ми зобов'язані їх пам'ятати", - сказав Лепс.

Зазначимо, раніше пропутінський співак Лепс засвітився в Україні зі зброєю. Крім того, Лепс вже виступав для окупантів на Донбасі.

Нагадаємо, прихильники опозиціонера Олексія Навального склали список російських знаменитостей, які підтримують війну в Україні. Серед них і Лепс.

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