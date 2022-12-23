Артист давно відомий своєю позицією - він підтримує агресивну політику Кремля.

Російський артист Микола Басков, який не приховує, що підтримує розв'язану Путіним війну, заявив, що пожертвував на потреби російської армії мільйон рублів (близько 525 тисяч гривень). Про це виконавець написав у своєму блозі.

Своє рішення путініст пояснив тим, що в Україні нібито "не дають людям спокійно жити". Ось що написав Басков:

"Зараз стільки сімей чекають і переживають за своїх батьків, чоловіків і синів, багато хто потребує додаткової турботи. Сподіваюся, що мій скромний внесок допоможе хоч трохи в цьому".

Також він подякував російським загарбникам, які зараз вбивають мирних українців, за їхні дії.

Що зараз з Басковим

Вже не перший тиждень ЗМІ і шанувальники обговорюють хворобу Миколи Баскова. Він сам зізнався, що нещодавно переніс операцію на нозі, через що не міг танцювати на концертах.

Що Басков говорить про війну в Україні

Після 24 лютого він відкрито підтримав агресію РФ, а також неодноразово відвідував поранених окупантів у шпиталях. Басков дякував їм за "захист батьківщини".

Нагадаємо, з ким насправді живе Микола Басков.

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