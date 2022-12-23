Російський артист Микола Басков, який не приховує, що підтримує розв'язану Путіним війну, заявив, що пожертвував на потреби російської армії мільйон рублів (близько 525 тисяч гривень). Про це виконавець написав у своєму блозі.
Своє рішення путініст пояснив тим, що в Україні нібито "не дають людям спокійно жити". Ось що написав Басков:
"Зараз стільки сімей чекають і переживають за своїх батьків, чоловіків і синів, багато хто потребує додаткової турботи. Сподіваюся, що мій скромний внесок допоможе хоч трохи в цьому".
Також він подякував російським загарбникам, які зараз вбивають мирних українців, за їхні дії.
Що зараз з Басковим
Вже не перший тиждень ЗМІ і шанувальники обговорюють хворобу Миколи Баскова. Він сам зізнався, що нещодавно переніс операцію на нозі, через що не міг танцювати на концертах.
Що Басков говорить про війну в Україні
Після 24 лютого він відкрито підтримав агресію РФ, а також неодноразово відвідував поранених окупантів у шпиталях. Басков дякував їм за "захист батьківщини".
Нагадаємо, з ким насправді живе Микола Басков.