Російська пропагандистка поскаржилася на випадок, який стався з нею давно. Вона святкувала Новий рік на дачі відомої людини, де у неї вкрали мобільний телефон.

Відома співачка Лоліта Мілявська згадала, як багато років тому святкувала Новий рік на дачі відомої людини, ім'я якої розкривати не захотіла. Там з нею трапилася не дуже приємна історія - у неї вкрали телефон.

Зірка допускає, що це сталося, коли вона разом з іншими гостями вирушила дивитися на салют.

"У мене телефон вкрали до Нового року. Це був перший рік, коли я вийшла заміж і вирішила, що не буду працювати. Сталося все на дачі у однієї дуже відомої людини, куди ми пішли з чоловіком, я там ненавиділа всіх, хто співав, тому що поки я їла олів'є, вони гроші заробляли. І я пішла дивитися салют, і під час цього у мене вкрали телефон. Я запам'ятала цей Новий рік, чоловік потім подарував інший телефон. З тих пір сказала собі, що краще буду працювати в свято", - зізналася пропагандистка.

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Що Лоліта говорить про війну в Україні

Після того, як Росія повномасштабно вторглася на територію нашої країни, зірка підтримала пропаганду. Вона нібито згадала історію, яка трапилася з її мамою шість років тому. Так, співачка розповіла, що її матір у Києві побили за російську мову. Багато в її розповідь не повірили, оскільки здалося дивним мовчання Мілявської протягом стількох років.

Відзначимо, що сама Лоліта - уродженка України. Вона народилася і виросла в місті Мукачево.

Нагадаємо, Лоліта відчула на собі всю бідність росіян.

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