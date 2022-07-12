Російська естрадна співачка, яка народилася в українському місті Мукачево, висловила свою позицію щодо війни в Україні.

Співачка Лоліта Мілявська записала відеозвернення, де розповіла про те, що росіяни дякують їй за те, що вона залишається в РФ. Також зірка згадала, як в Болгарії прихильниця запитала у неї, за що артистка так ненавидить українців. У відповідь на це Лоліта згадала історію, як її маму в Києві нібито побив "націоналіст".

Історія, за словами Мілявської, сталася ще шість років тому. Але та про неї замовчувала, бо попросила мама.

"У центрі міста Києва мою маму "бандерівець" або "націоналіст", як хочете, вдарив ззаду по голові. Вона впала, стукнулася головою об бордюр, отримала струс мозку, згодом - мікроінсульт, який ми зараз лікуємо. Ударив він її зі словами: "На своїй "собачій" мові будеш розмовляти у Москві". Це було 6 років тому. Мама дуже просила Мене не піднімати ніяких скандалів, тому що вона все життя живе в Києві", - сказала Мілявська.

Водночас вона обурилася думку про те, що вона нібито ненавидить українців. Каже - в Україні має багато близьких людей і хороших друзів.

"Мене настільки приголомшує відсутність будь-якої дипломатичної риторики один з одним. Чим голосніше, чим образливіше, тим краще. Але нервова система у всіх однакова, тому для мене ця тема закрита. Говорити погано про своїх українських друзів я не буду, вони у мене залишилися, і це велике щастя, коли у тебе багато років є друзі", - підкреслила Лоліта.

Виконавиця пісні "На Титаніку" підписала своє відео в Instagram так: "Якщо у вас за цей час стало менше друзів, то це говорить тільки про те, що вас не пов'язувало щось більше, ніж балаканина телефоном. Не переживайте. Не дозволяйте собі образи ні на чию адресу. Бережіть психіку - найважливіший інструмент нашого тіла. Думайте про те, що Ви зможете все, і від вашої праці і настрою залежить цілий світ!".

Нагадаємо, в червні мовчунью Лоліту захейтили за відпочинок в Туреччині.

Також УНІАН писав, що Лоліта похвалилася новою зачіскою, поки в Україні вбивають дітей.

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