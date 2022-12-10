Співачка не приховує, що хоче їздити у громадському транспорті безкоштовно.

Зрадниця Лоліта Мілявська, яка підтримує агресію РФ проти України, хоча народилася на Закарпатті, нарешті відчула на собі усю бідність росіян. Співачка пересіла на громадський транспорт і навіть заговорила про те, що хоче їздити на ньому безкоштовно.

У своєму Instagram Лоліта стверджує, що тепер вона їздить на електричках через те, що нібито втомилася від пробок у Москві і Підмосков'ї. Однак користувачі мережі швидко помітили, що співачка явно лукавить.

Так, Мілявська записала відео в електричці, де "у всій красі" описала свої емоції від поїздки. Співачці нібито подобається добиратися не на своїй теплій машині, а в холодному вагоні, який "забитий" іншими пасажирами.

Відео дня

"Після свят піду отримаю все-ж соціальну картку для безкоштовного проїзду в електричках. Є користь від пенсії", - заявила Мілявська.

Фанати запитали у співачки, навіщо їй безкоштовний проїзд, якщо вона позиціонує себе успішною російською артисткою. Звичайно, на такі питання Лоліта не відповідає, А коментарі з подібними жартами "кудись" зникають зі сторінки Мілявської. Судячи з усього, артистка, що зрадила Україні, вже не може дозволити собі поїздки на авто і хоче економити навіть на квитках для проїзду на електричках.

Лоліта Мілявська: як улюблениця українців стала зрадницею

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лоліта мовчала, але вперше заговорила про війну у квітні. Тоді вона згадала, як їй заборонили в'їзд в Україну, і заявила, що "батьківщина її зрадила".

Влітку Мілявська підіграла російській пропаганді. Вона раптом згадала, як її маму в Києві вдарив "бандерівець". Після цього зрадниця заявила, що вважає себе військовозобов'язаною в РФ.

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