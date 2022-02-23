Наталія Болюх ще більше заінтригувала шанувальників.

Нещодавно всю мережу облетів знімок, на якому російський артист Григорій Лепс обіймає і цілує в скроню українську модель Наталію Болюх. Звичайно, зацікавлені шанувальники одразу запідозрили їх у романі, тим більше Лепс нещодавно розлучився з дружиною після 20 років шлюбу.

Крім того, раніше шанувальники вже запитували у Болюх про Лепса, і модель сказала, що саме він є її найулюбленішим артистом.

Таким повідомленням модель підігріла чутки про їхній роман. Але знайшлися і ті, хто засудив молоду дівчину за ці стосунки. Тому вона вирішила відповісти фанам, але досить в саркастичній формі: "Дуже мені "соромно" (за стосунки з Лепсом, - УНІАН)".

При цьому ні Болюх, ні Лепс поки не дали чіткої відповіді на питання, чи є між ними романтичні стосунки.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Григорій Лепс офіційно розлучився з балериною Ганною Шапликовою.

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