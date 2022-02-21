Артиста помітили в обіймах молодої красуні.

У мережі з'явилася інформація про те, що російський артист Григорій Лепс після розлучення з танцівницею Ганною Шапліковою закрутив новий роман.

Нещодавно мережею розлетілися фотографії, на яких артист обіймає і цілує українську модель, Міс Львів-2018 і першу Віце-Міс Україна Всесвіт 2018 Наталію Болюх.

При цьому ні Лепс, ні Болюх поки ніяк не прокоментували ці чутки. Але масла у вогонь модель таки підлила. Днями один з її підписників в Instagram запитав, хто її улюблений артист.

Наталя записала коротеньке відео під пісню Лепса "Я щасливий" і написала: "Лепс, звичайно ж".

Нагадаємо, у грудні 2021 року Григорій Лепс офіційно розлучився зі своєю дружиною через 20 років шлюбу.

Як повідомляв УНІАН, ініціатором розлучення стала Анна Шаплікова. У шлюбі з музикантом вони прожили 20 років, подружжя виховує дочок Єву, Ніколь і сина Івана.

Про причини розлучення Лепса з дружиною нічого невідомо, а для фанатів артиста новина стала повною несподіванкою.

Однак після новини про розлучення Григорій Лепс скасував свій виступ. У російського співака стався гіпертонічний криз.

Медики зробили Лепсу всі необхідні уколи і тим самим стабілізували його стан.

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