Через те, що "Міс світу" відбуватиметься в Пуерто-Рико, в'їзд туди лише за візами США.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук може не потрапити на міжнародний конкурс краси.

Як йдеться в сюжеті ТСН, дівчині не дають американську візу.

Читайте такожЗ'явилися фото з розкішної церемонії одруження ведучої "Танців з зірками"Організатори не можуть сказати, чи пов'язана відмова з пандемією чи чимось іншим. Утім наразі українську красуню не приймають навіть на зустріч у посольство.

Дирекція "Міс України" направила лист до консула.

Якщо отримати візу Яремчук не вдасться, замість неї може поїхати на конкурс володарка титулу "Міс інтернешнл" Ольга Шамрай, у якої з документами все гаразд.

Раніше ЗМІ дізналися ім'я бойфренда 22-річної Олександри Яремчук з Вінницької області, яка перемогла у конкурсі краси "Міс Україна-2021". Це 36-річний Андрій Дегода, сім'я якого посідає 45 місце в українському списку Forbes з доходом компанії 11 мільйонів гривень за останній рік.

Нагадаємо, Олександра Яремчук 21 жовтня стала володаркою титулу "Міс Україна 2021". Дівчина обійшла 25 конкуренток, після чого на неї наділи ексклюзивну корону за 3 мільйони доларів.

Автор: Ольга Робейко