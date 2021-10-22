22-річна Олександра Яремчук представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss World.

У Києві обрали "Міс Україна" - переможницею 30-го національного конкурсу краси стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області.

Про це повідомили у профілі конкурсу в Instagram.

Змагання відбулися 21 жовтня в столичному Палаці "Україна".

Переможниця обійшла 25 конкуренток, після чого на неї наділи ексклюзивну корону за $3 млн, створену відомим ювеліром Джейкобом Арабо з білого золота і з 1250 діамантами і 27 сапфірами на 300 карат.

Крім того, Яремчук отримала 500 тис.гривень премії і право представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World, який пройде в грудні 2021 року в пуерто-риканському Сан-Хуані.

Читайте такожУ Києві на кастинг "Міс Україна 2021" прийшла рекордна кількість дівчатОлександра понад 10 років професійно займається танцями і не уявляє своє життя без спорту. Також вона має диплом за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організації" Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.

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Крім того, на конкурсі краси обрали переможниць і в інших номінаціях: "Міс Земля-2021" стала 20-річна Марина Литвин із Запорізької області, а "Міс International-2021" - 24-річна вінничанка Ольга Шамрай. Вони відповідно представлятимуть Україну на конкурсах Miss Earth і Miss International.

Конкурс "Міс Україна-2021": скандал

Повідомлялося, що цього року відбір на конкурс "Міс Україна" змінився через нових партнерів зі Сполучених Штатів.

Американці вимагали жорстких умов від кандидаток - бути без імплантатів, наколотих губ, нарощеного волосся і тату.

У зв'язку з цим організатори скаржилися, що після змін у відборі вони не можуть знайти 25 ідеальних конкурсанток. Однак пізніше стало відомо, що скарги перебільшені.

Автор: Станіслав Кожемякін