Для кадру дівчина позувала в нижній білизні.

Переможниця конкурсу" Міс Україна Всесвіт-2021 " 27-річна Анна Неплях похвалилася підтягнутою фігурою в новій фотосесії.

Кадри з нового фотосету дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Неплях вирішила ніяк не підписувати фото, позначивши тільки фотографа і візажиста, які працювали над знімками. Замість дівчини знімки прокоментували її шанувальники, засипавши дівчину безліччю компліментів.

"Як красиво!", "Ух, вогонь", "Шикарна", "Вау", - пишуть в коментарях захоплені фанати.

Читайте також"Міс Україна Всесвіт" висловилася про скандал навколо її побиття сином чиновниківНовий образ дівчини досить лаконічний, вона позує в нижній білизні - трусах і майці на тонких бретелях. В руках дівчина тримає червону троянду.

Нагадаємо, титул Міс Всесвіт-2021 виграла учасниця з Індії Харнааз Сандху.

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