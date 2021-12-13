Анна Неплях закликала всіх вірити у свої мрії, тому що вони збуваються.

Українська красуня Анна Неплях, яка представляла Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", розповіла про те, як збулася її дитяча мрія та прокоментувала фінал шоу. За її словами, у деяких дівчат зруйнувався світ.

Про це Українка розповіла у своєму Instagram.

Неплях не пройшла в ТОП фіналісток, але вона не засмутилася через це на відміну від інших конкурсанток.

Читайте такожСвітлана Лобода "посунула" репера Каньє Веста (фото)"Я нікуди не пройшла, але я, чесно, така щаслива, я в такому блаженстві! У дівчаток деяких зруйнувався світ, вони плачуть, переживають, заїдають шоколадом... Але я так задоволена собою, я так задоволена тим, який шлях я пройшла, і що я тут, серед таких красунь", – розповіла українська красуня.

Вона зазначила, що багато дівчат дуже сильно хвилювалися. Вона порадила просто змінити своє ставлення до ситуації, на яку не можна вплинути.

Під час підготовки до фіналу конкурсу Неплях розповіла, як в дитинстві дивилася конкурси краси по телевізору та мріяла стати їх учасницею.

"Сьогодні для мене особливий день і я присвячую його семирічній дівчинці, яка в далеко не найкращому районі Дніпропетровська (Дніпро, - ред.) дивилася у себе вдома конкурс "Міс Всесвіт" й щиро захоплювалася дівчатами на сцені – красиві, впевнені. Вона мріяла, що одного разу вона буде такою, як вони, буде серед них. Вона мріяла про щось більше, коли в місці, де вона виросла, максимально, про що мріють – добре влаштується на роботу та вийти заміж. І вона змогла! Сьогодні мрія маленької дівчинки Ані збудеться", - розповіла дівчина у своїх сторіз.

Вона вказала, що виконала колосальну роботу та пройшла величезний шлях, що було дуже важко.

"Навіть коли від мене відвернувся весь світ, а це дуже важко, я продовжувала йти за своєю мрією. Я хочу, щоб кожна дівчинка повірила у свою мрію, тому що їм властиво збуватися. Навіть якщо ви чуєте, що це неможливо або це не для вас – все це для вас! Якщо це вже є у вашій голові, то воно може реалізуватися, і я явний тому приклад. Продовжуйте вірити та йти до своїх мрій", - підсумувала українська красуня.

Конкурс краси "Міс Всесвіт" -2021 - що відомо

Переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" за 2020 рік, який проходив у травні 2021-го, стала представниця Мексики Андреа Меса. Україну тоді представляла 28-річна Єлизавета Ястремська.

Конкурс 2021 року став історичним, зокрема тому, що в ньому вперше взяла участь дівчина з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Україну в Ізраїлі представила 27-річна Анна Неплях. На сцені серед іншого вона показала національний костюм з орнаментами, що символізують всі регіони її країни.

Титул Міс Всесвіт у 2021 році отримала представниця Індії Харнааз Сандху.

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Автор: Анастасія Горбачова