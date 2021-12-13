Друге і третє місця в конкурсі дісталися представницям ПАР і Парагваю.

Титул Міс Всесвіт у 2021 році отримала представниця Індії Харнааз Сандху.

70-й Міжнародний конкурс краси пройшов 12 грудня в місті Ейлат, в Ізраїлі. 21-річна Сандху обійшла 79 інших претенденток з різних країн і територій, зокрема, міс Парагвай Надію Феррейру і Міс ПАР Лалелу Мсвані, які увійшли до фінальної трійки.

Сандху подає себе як активна прихильниця розширення прав і можливостей жінок, каже, що отримує натхнення в діяльності актриси та моделі Пріянки Чопри. У вільний час захоплюється йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою і грою в шахи.

В Instagram-сторінки нової Міс Всесвіт вже майже півмільйона підписників.

Як повідомляв УНІАН, переможницею міжнародного конкурсу краси "Міс Всесвіт" за 2020 рік, який проходив у травні 2021-го, стала представниця Мексики Андреа Меса. Україну тоді представляла 28-річна Єлизавета Ястремська.

Конкурс 2021 року став історичним, зокрема тому, що в ньому вперше взяла участь дівчина з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Україну в Ізраїлі представила 27-річна Анна Неплях. На сцені серед іншого вона показала національний костюм з орнаментами, що символізують всі регіони її країни.

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Автор: Катерина Комолова