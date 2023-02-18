Радісною новиною модель поділилася у себе в Instagram-блозі.

28-річна уродженка Чернігова Вікторія Апанасенко, яка в січні цього року представила Україну на конкурсі краси "Міс Всесвіт", виходить заміж. Радісною новиною вона поділилася у себе в Instagram-блозі, опублікувавши фото обручки на безіменному пальці.

На знімку видно тільки руку чоловіка. Фотографія була зроблена на тлі розкішного букета жовтих тюльпанів.

"Я сказала так. Люблю тебе, мій Всесвіте. Любов переможе темряву", - написала Вікторія Апанасенко.

Відео дня

У коментарях її почали вітати з такою радісною і важливою подією.

Реакція соцмереж

"Віко, дівчинко наша, вітаю вас! Нескінченного вам кохання і щасливого сімейного життя!"

"Вітаю, люба! Мої найкращі побажання вам двом!"

"Нехай кохання цвіте, кохайте і народжуйте діток-українців. Вітаю вас, молодята"

"Вітаю! Будьте щасливі і продуктивні для один одного"

Хто саме став обранцем Вікторії Апанасенко - невідомо. В недавньому інтерв'ю вона обмовилася про те, що її серце зайняте, проте сказала, що її бойфренд - непублічна людина. Також вона не захотіла відповідати на питання про те, чи живе вона з ним зараз.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" розкрила подробиці конфлікту з росіянкою.

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