"Міс Україна Всесвіт" розповіла, що росіянка Анна Ліннікова не говорила про жорстоку війну, розв'язану на території нашої країни.

Українська модель з Чернівців Вікторія Апанасенко, яка взяла участь у конкурсі краси "Міс Всесвіт" у січні 2023 року, пояснила, чому росіянку допустили до участі.

В інтерв'ю Олицькій Апанасенко сказала, що конкурс краси позиціонує себе як "платформа для жінок поза політикою":

"Головна теза конкурсу - це те, що конкурс поза політикою. Тобто вони дають можливість всім жінкам бути "голосніше", за що я їх дуже поважаю, люблю, і вдячна їм. Завдяки цьому конкурсу зазвучав і мій голос. Багато країн і багато фанів дізналися про реальність в Україні (щорічно "Міс Всесвіт збирає 600 мільйонів глядачів у країнах, де є культура цього конкурсу)".

Апанасенко додала, що Анна Ліннікова мала можливість заговорити про війну, але спеціально вирішила цього не робити. Це говорить про те, що вона може бути прихильницею кровожерного кремлівського режиму.

"Для мене головне, щоб в людині залишалася людяність. Якщо вона боїться говорити про війну, ніяк не бореться з системою, вона могла просто підійти до мене і сказати: "Пробач. Мені боляче на це дивитися". Вона хотіла просто сфотографуватися, тому що так їй сказав оргкомітет", - резюмувала Апанасенко.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" розкрила подробиці конфлікту з росіянкою.

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