Ангеліна Усманова зазначила, що в конкурсу великі фінансові проблеми.

Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова вважає, то їй не вдалося потрапити в топ-20 через гроші і страх говорити про війну. Вона розповіла, що у конкурсу фінансові проблеми, тому організатори віддають перевагу учасницям з країн, які можуть бути цікаві спонсорам.

"Те, що такі результати вийшли – це багато факторів. Україна була нецікава. Конкурс же офіційно банкрут. Вони виживають лише за рахунок спонсорів. Спонсори на що орієнтовані? На Латинську Америку, на Таїланд. Точно не на Європу і європейських людей. Є багато факторів, що вплинули на топ учасниць", – пояснила Усанова в інтерв'ю Аліні Шаманській.

Українка зазначила, що, звичайно ж, хотіла перемогти на конкурсі і погано переживає те, що навіть в топ-20 не увійшла. Водночас вона зазначила, що організатори проявляли байдужість до України.

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"Це бізнес. Це про гроші. Я думаю, можливо, вони побоялися підняти тему війни. Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на фінальному інтерв'ю, яке впливало на топ-20, були дивні питання", – поділилася дівчина.

За її словами, під час інтерв'ю її лише жаліли та не виявляли інтерес до життя українців.

Міс Всесвіт 2023 - хто переміг

В ніч з 18 на 19 листопада пройшов фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Корону отримала 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа.

Першою віце-міс стала модель з Таїланду, а другою - Австралії. При цьому на четвертому і п'ятому місці опинилися представниці Пуерто-Ріко та Колумбії.

Водночас представниця України Ангеліна Усанова не увійшла навіть до топ-20.

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