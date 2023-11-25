Українка зазначила, що представниця країни-агресорки сказала їй лише одну фразу.

Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова розповіла про поведінку конкурсантки з Російської Федерації поза камерами. Вона зазначила, що Маргарита Голубєва намагалася подружитися з іншими дівчатами, роздавала подарунки і розповідала про "величну" руську культуру.

За словами Українки, росіянка "без політичної позиції" просто уникала зустрічі.

"Вона не підходила, не розмовляла зі мною. Ніяких провокацій не було. Вона, як тільки мене побачила в перший день, сказала: "Я тут з миром". Я дала зрозуміти, що вдячна, що вона це сказала, але спілкування буде зайвим", – пояснила Усанова в інтерв'ю Аліні Шаманській.

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Представниця України зазначила, що конкурсантка з Росії поводилася менш провокаційно, ніж минулого року.

Україна на "Міс Всесвіт 2023" - головні новини

Цього року Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2023" у Сан-Сальвадорі. представляти переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2023" Ангеліна Усанова.

Дівчина займається музикою, сама пише тексти для своїх пісень. Крім того, вона майстер йоги.

Конкурс не обійшовся без спроб організаторів "примирити" Росію та Україну. Так, на вечірці-відкритті поруч з Усановою посадили конкурсантку з Росії.

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