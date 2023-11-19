Нею стала 23-річна дівчина.

У ніч з 18 на 19 листопада відбувся фінал конкурсу краси "Міс Всесвіт-2023". Цього року Україну представляла Ангеліна Усанова, проте їй не вдалося потрапити в топ-20.

Корону переможниці отримала 23-річна представниця Нікарагуа Шейнніс Паласіос. Вона перша учасниця цієї країни, якій вдалося перемогти.

Першою віце-міс стала представниця Таїланду, другою - Австарії. На четвертому і п'ятому місці опинилися дівчата з Пуерто-Ріко і Колумбії.

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Що відомо про переможницю "Міс Всесвіту-2023"

Шейнніс Паласіос - телеведуча і спортсменка. Вона вже брала участь у подібних конкурсах. Наприклад, у 2021 році Паласіос представляла свою країну на конкурсі "Міс Світу", де увійшла до топ-40.

Її головна мета на "Міс Всесвіту" - розповісти світові про багату культуру, спадщину та історію Нікарагуа.

Україна на "Міс Всесвіту"

Ангеліна Усанова продемонструвала кілька образів на сцені конкурсу, в тому числі і національний костюм "Берегиня-мати". Він викликав захоплення в мережі, тому що присвячений всім матерям, які чекають своїх дітей з війни.

Також вона представила образ "Фенікс", який уособлює Україну. За словами Усанової, скільки б нашу країну не бомбили, вона все одно повстане з попелу, як птах Фенікс.

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