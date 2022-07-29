Актриса зважилася взяти в руки зброю.

Актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно з сином повернулася з-за кордону в Україну, зважилася взяти в руки зброю. У своєму Instagram-блозі вона показала відео навчань.

"Як сильно війна змінює нас і наші переконання. Сьогодні ми гортаємо новини в очікуванні того, що Україна отримає нову більш досконалу і потужну зброю. Радіємо тому, що ще вчора здавалося пережитком цієї цивілізованої планети. Здавалося, ось-ось і війни залишаться на минулій сторінці глобальної історії людства", - міркує Ксенія.

Саме ці нові реалії змусили її опанувати абсолютно невластивими навичками.

"Але тепер і я знаю що таке справжня зброя. Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі і холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але як тільки я зробила перший постріл, я відчула такий прилив сил, енергії і впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме почуття влади або відчуття сили ... не знаю! Але це було щось, що я ніколи не відчувала.

Напевно ці почуття і живлять наших воїнів, а коли сюди додається патріотична справа, любов до нашого життя – захищати землю і своїх близьких, вони стають не просто війнами, а надлюдьми", - поділилася Мішина.

Нагадаємо, Ксенія Мішина назвала причину своїх сліз на "Холостячці".

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