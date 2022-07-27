Актриса зізналася, що на першій зйомці шоу їй не сподобалися претенденти на її серце.

Українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, через що плакала на початку проекту. За її словами, їй обіцяли красивих чоловіків, але багато з них були їй не до смаку.

Зірка зізналася, що питала у ведучого проекту Григорія Решетника, де нормальні чоловіки.

"Я просто вийшла із зали, зустріла Гришу, розплакалася і сказала: "А де нормальні?" Я їх зустрічала і думала: наступний, наступний, та ви ж обіцяли мені гарних хлопців, де вони. Але насправді, все добре, ми потім спілкувалися", – розповіла Мішина під час стріму в STAND UP Battle Club.

Вона також розповіла, що творці проекту забирали у чоловіків телефони, тому вони не могли спілкуватися з нею поза камерами.

"Коли камери вимикалися, учасники не могли до мене підійти. Їх усіх там кудись, охорона не пускала. Не можна спілкуватися, тільки перед камерами. Писати не можна було. У них забирали телефони", – сказала актриса.

Нагадаємо, у фіналі проекту Ксенія Мішина вибрала шоумена Олександра Еллерта. Практично одразу після фіналу вони з'їхалися. Але стосунки у них були зовсім негладкі, тому пара кілька разів розлучалася, а потім сходилася.

На початку війни Еллерт запропонував Мішиній допомогу. Вони разом виїхали на Західну Україну. За словами Мішиної, Олександр намагався відновити їхні стосунки, але вона поки не готова до цього. При цьому актриса не виключає, що може продовжити спілкування з екс-коханим.

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