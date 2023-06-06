Співачка зазначила, що окупантам усе одно не вдасться зламати дух українців.

Українська співачка Світлана Тарабарова болісно відреагувала на підрив Каховської ГЕС. Зірка, яка народилася та виросла у Херсоні, записала відео та розповіла про підтоплення її рідного мікрорайону.

"Мій Херсон... Ти одним із перших потрапив в окупацію і на своїй шкурі пізнав жахи "русского мира". Коли тебе звільнили, я плакала від щастя, як плакали сотні тисячі українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу... Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС", - розповіла Тарабарова у новому відео, яке розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Співачка звернулася до мешканців Херсона. Вона закликає людей не забувати про правила безпеки під час евакуації.

"Зараз йде евакуація з мого рідного Острову. Головне - без паніки. Безпека понад усе. Ми скоро повернемось. Усе відбудуємо. А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон - це перш за все люди! Незламні люди", - резюмувала Тарабарова.

Реакція коментаторів

"Херсон, тримайся, з тобою зараз вся Україна, і не тільки"

"А є ж паралізовані люди, котрі не зможуть себе врятувати, тваринки. Немає слів"

"І лють, і сила одночасно. Ми переможемо цих варварів".

Нагадаємо, раніше актриса Ольга Сумська не стала приховувати, що вона у розпачі через підрив Каховської ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: