Українська актриса театру і кіно виклала у своєму блозі шокуючі кадри перших наслідків трагедії для регіону.

6 червня рано вранці стало відомо, що російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це населені пункти поблизу йдуть під воду. На це вже відреагували багато українських знаменитостей. Їх обурює те, що країна-терорист досі не несе відповідальності за свої вбивчі дії.

Актриса театру і кіно Ольга Сумська жахнула підписників свого блогу кадрами з регіону. На фото та відео видно, що вулиці, площі та житлові масиви заповнені водою. Людей евакуюють, багато тварин покинуті.

"Господи, страшна ніч. Черговий акт терору. Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС! Вже затоплює деякі населені пункти. Висота хвилі становить приблизно 3 метри. Підрив Каховської ГЕС призведе до того, що без води залишаться Дніпропетровщина, Херсон і Запорізька область", - написала актриса театру і кіно.

Відео дня

У коментарях люди дивуються тому, наскільки загарбники жорстокі. Деякі просто повірити не можуть, що це відбувається в 21 столітті.

Реакція соцмереж

"Яка біда.... І коли ж це закінчиться?"

"Боже мій... Що ж це за горе? Такі сусіди..."

"Стільки горя! Як же це все пережити бідним людям?"

"Там людей нікому рятувати... Що вже про тварин говорити?"

"Господи, змилуйся над нами... Скільки на нашу долю ще випробувань випаде?"

Раніше УНІАН писав, що зірки не можуть стримати емоцій після підриву Каховської ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: