Аліса прийняла свідоме рішення розмовляти українською.

Українська співачка Оля Полякова розповіла, що її молодша дочка Аліса вирішила перейти на українську мову. Дівчинка настільки цим захопилася, що вже навіть зіркову маму поправляє, якщо та щось неправильно говорить.

"Неможливо сказати жоден русизм. Вона виправляє кожну фразу. Довела всіх до сказу вже. У побуті ти можеш щось сказати, а вона виправить кожне слово. Вона у Великій Британії не займається українською, але спілкується з дочкою Михайла Ясинського. Вони в одній групі. Тепер говорить краще за всіх українською в нашій родині", – сказала Полякова в програмі "Сніданок з 1+1".

Також знаменитість зазначила, що її 11-річна дочка стала справжньою патріоткою. Прикрашаючи новорічну ялинку, замість звичної зірки вона повісила на дерево синьо-жовтий прапор.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова з Машею Євросініною потрапили у мовний скандал. До повномасштабного російського вторгнення вони вели своє шоу "Дорослі дівчатка" російською мовою, після - теж. Шанувальники почали критикувати їх за це, проте ті переконували, що їм некомфртно жартувати українською. Пізніше вони все таки перейшли на державну мову.

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