Зірка негативно висловилася про інших українських артистів у новому випуску програми "Взрослые девочки".

Співачка Оля Полякова в новому випуску програми "Взрослые девочки" з Машею Єфросиніною звернулася до колег, які хейтили її, коли був мовний скандал.

"Коли у нас були проблеми жодна тварюка з шоу-бізнесу, крім Суханова і Гордона, нас не підтримали. Решта засунули язики в ж*пу і не підтримали. А наші друзі нас ще й намагалися потопити. Так от, панове артисти, прийдуть знову в Україну ринкові відносини, не приходьте до мене зі своїми кліпчиками. Ідіть в ж*пу! І будьте там, де ви були, коли нас хейтили, а ви сиділи і в сраки свої язики позасовували, панове колеги", - сказала Оля Полякова.

Маша Єфросиніна дану заяву Олі ніяк не коментувала. Скоріш за все йдеться про мовний скандал, в який знаменитості потрапили не так давно.

Мовний скандал Олі Полякової та Маші Єфросиніної

Популярні телезірки в одному з випусків шоу "Взрослые девочки" заявили, що ведуть програму російською навіть після повномасштабного вторгнення через те, що українською вони не можуть досить яскраво описувати свої емоції - немає своєрідної "хімії". За це на них тут же накинулися хейтери. Критикували навіть колеги.

Наприклад, співак Арсен Мірзоян заявив: "Це всі відмазки: "Я не можу українською спілкуватися". Так не роби цього взагалі. Не виходь в ефір, бл*ть, не спілкуйся з людьми, закрий на х*й свою передачу. Просто закрий на х*й! Як дивитися таку передачу, коли російська мова як червона ганчірка для бика? Знову, виходить, є за і проти. Знову сварки".

Засудливо також висловилися Олександр Педан і Павло Зібров.

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