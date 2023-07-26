Співачка була жертвою аб'юзу.

Українська співачка Оля Полякова вже багато років перебуває в здорових і гармонійних стосунках з чоловіком Вадимом Поляковим, проте до нього у неї були й інші романи.

Як вона розповіла в програмі "Дорослі дівчатка", в 16 років вона закохалася в хлопця, який виявився дуже ревнивим. І якщо в народі ходять жарти про ревнощі до кожного стовпа, то в житті Полякової так було насправді.

Співачка згадала одну історію, коли вони з коханим прийшли в ресторан. Тоді вона хотіла щось запитати у офіціанта, а екс-бойфренд дуже різко на це відреагував.

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"У мене був такий ревнивий хлопець. Я коли в ресторані замовляла їжу, я не повинна була дивитися на офіціанта... І коли я одного разу підняла очі на офіціанта, щоб щось йому сказати, мені в голову полетів пакет із соком..." - зізналася артистка.

Полякова каже, що незабаром пішла від обранця. В результаті він спалив її будинок і розбив їй голову.

Крім того, співачка закликала дівчат вибудовувати довірчі стосунки з батьками, тому що вони можуть постояти за них. Сама Оля тоді не розповіла мамі про аб'юз, з яким їй довелося зіткнутися. І дуже шкодує зараз про це.

Нагадаємо, на концерті Полякової трапився "п'яний" курйоз.

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