Співак розповів, що у столиці він пробуде недовго.

Співак Віталій Козловський, який після складання присяги відправився на фронт, раптово повернувся до Києва. Декілька днів тому він показував фото з окопів, а нині він отримав можливість поїхати до столиці.

Так, спочатку Козловський побував у Краматорську. Він побував на вокзалі, де минулого року окупанти влаштували криваву трагедію. Росіяни вдарили ракетами по місцю евакуації українців. Співак зазначив, що йому було дуже сумно бачити місце ворожого удару.

Після цього Козловський розповів, що він приїхав до Києва. Співак зазначив, що він побачив, наскільки там відрізняється життя.

"Під’їжджаю до Києва. Дивлюсь на місто і тільки зараз остаточно усвідомлюю, що відбувається там… І наскільки це інше життя", - написав Козловський.

Також співак пояснив, навіщо він повернувся з позицій. Як виявилося, Козловський пробуде там декілька днів, потім вирушить до ще одного міста, а після цього повернеться на передову.

"Я приїхав на декілька днів з дуже важливою метою! Що саме? Поділюся з вами найближчим часом. Ще на день вирушу в Рівне, там буде виступ, з якого зможу придбати необхідне для передової. І потім - знову до своїх. Боремось", - розповів артист.

Нагадаємо, нещодавно Козловський показав реалії фронту. Він зняв на відео "маленького сусіда", якого помітив у бліндажі.

Вас також можуть зацікавити новини: