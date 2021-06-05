Популярна модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
На новому знімку Роуз позує на тлі стіни. Модель зробила селфі крупним планом. З одягу на ній тільки прозорий бюстгальтер чорного кольору, який підкреслює пишні груди моделі.
Волосся модель розпустила і нанесла нюдовий макіяж з акцентом на губи.
Читайте такожПопулярна модель не втримала пишні груди в міні-сукніРоуз вказала локацію, де був зроблений знімок - це популярний іспанський курорт Ібіца.
"О, вона блондинка", - підписала знімок Роуз, таким чином звернувши увагу прихильників на те, що вона змінила колір волосся.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами і зізнаннями в коханні.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram