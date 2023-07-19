У багажі моделі знайшли марихуану, це сталося під час перевірки в аеропорту.

Відому модель Джіджі Хадід заарештували в аеропорту Кайманових островів. Зірка вирушила на відпочинок на приватному літаку, але час огляду у неї знайшли наркотики.

Співробітники аеропорту перевірили багаж Хадід, а також "просвітили" його сканером. У дорожній сумці моделі була марихуана і спеціальний "посуд" для її вживання. Все це сталося 10 липня.

У сумці подруги Хадід, блогерки Лії Ніколь Маккарті, яка летіла разом з нею, теж знайшли наркотики. Їх затримали і доставили до Центру утримання ув'язнених.

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"Вони були звільнені під заставу і 12 липня постали перед судом спрощеного діловодства, де обидві визнали себе винними. Кожна була оштрафована на 1 тисячу доларів (майже 37 тисяч гривень), - повідомляє PEOPLE.

За даними видання, у моделі та її подруги знайшли "невелику кількість" марихуани. А тому правоохоронці вважають, що наркотики призначалися для "особистого вживання".

"Джіджі подорожувала з марихуаною, легально купленою у Нью-Йорку за медичною ліцензією", - пояснив представник Хадід.

Сама модель інцидент ніяк не коментувала. Вона лише показала фото з відпочинку і в описі натякнула на ситуацію в аеропорту.

"Все добре, що добре закінчується", - написала Хадід.

Хто така Джіджі Хадід

Всесвітньо відомій моделі 28 років. Хадід називають однією з найбільш високооплачуваних манекенниць світу. Вона є обличчям кількох великих брендів, таких як Tom Ford та Victoria's Secret.

Аккаунт Хадід в Instagram входить до переліку найпопулярніших, на неї підписані практично 79 мільйонів користувачів. Модель підтримала Україну на тлі повномасштабної війни. Вона говорила, що передасть доходи від показів за осінь 2022 року на допомогу людям, постраждалим від російської агресії.

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