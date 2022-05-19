За словами співачки, дядько зробив їй останній подарунок.

Українська співачка Наталія Могилевська розповіла, що в Маріуполі загинув її рідний дядько. В їх будинок потрапив ворожий снаряд, і він опинився під руїнами. Його вдалося дістати, але врятувати йому життя - ні. Чоловіка поховали серед троянд, які росли недалеко від будинку.

Також співачка в рамках збору історій для музею "Голосу мирних" розповіла, що новина про смерть дядька врятувала її від неприємностей, але в чому саме проблема була - вона не зізналася.

"Він мене захистив. У мене була дуже неприємна ситуація, і звістка про те, що він помер, відвела від мене цю ситуацію. Людям було просто соромно мене турбувати. І я його подякувала, кажу: "Дядько Сашо, ви навіть вмираючи мені зробили останній подарунок", – згадала Могилевська.

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська розповіла про реакцію брата-росіянина на війну.

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