Співачка висловилася про гурт, який цього року представляє Україну на Євробаченні.

Українська співачка Наталія Могилевська в бліц-інтерв'ю УНІАН розповіла, які шанси на перемогу у Євробаченні 2022 має гурт Kalush Orchestra та наскільки важлива для України перемога в умовах війни.

Наталіє, чи є шанси в українського гурту Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні? Чи висока конкуренція цьогоріч?

Шанси на перемогу у наших Kalush Orchestra досить високі! За нами зараз слідкує весь світ, Європа взагалі активно допомагає у всіх сферах, і я думаю, що наших хлопців не обділять увагою на конкурсі. І це я зараз не про підсуджування, а про поблажливість європейських глядачів та журі.

Щодо конкурентів, на жаль, через ситуацію в країні у мене зовсім немає часу слідкувати за іншими конкурсантами. У мене є благодійний фонд, тому я зосереджена зараз на ньому і намагаюся більше допомагати тим, хто цього потребує.

Наскільки важливо Україні перемогти в умовах війни?

Наразі будь-яке проявлення України на політичних, спортивних, чи то культурних майданчиках відіграє важливу роль. Потрібно говорити про себе, показувати свою силу, таланти та вміння, тим самим демонструвати незламність нашої держави і нагадувати, що війна на нашій території триває і вона дуже жорстка та несправедлива.

І, звичайно, ця перемога стане ще одним стимулом (хоча їх зараз не відбавляти) швидше покінчити з ворогом та відбудувати країну, щоб уже через рік прийняти європейців на пісенному конкурсі в Києві.

Як гадаєте, чи можуть дати нам перемогу за "гарні очі", і чи варто цього соромитися? Адже конкурс частково політичний, а зараз вся Європа об'єдналася навколо України.

До речі, ви бачили екран за спинами гурту під час їх виступу в першому півфіналі? Якщо ви про ці "гарні очі" (на екрані показували очі мами соліста Олега Псюка, - УНІАН), то, справді, у нас всі шанси! А якщо чесно, то пісня і без політичного тиску дуже сподобалася слухачам. На офіційній сторінці Євробачення кліп на пісню "Стефанія" набрав близько 4 мільйонів переглядів і це рекордна кількість у цьому році. Дивлячись на такий результат, ми розуміємо, що пісня європейцям подобається, і це головний показник для нас. Хлопці своє візьмуть і без потурань!

Українці – це співоча нація, і якщо пригадати, то ми щоразу займали гідні місця. До того ж ми єдина країна за всю історію конкурсу, яка завжди проходила у фінал. Опираючись на всі ці факти, ми можемо вважати себе гідними перемоги і без "гарних очей".

Чи має гурт Kalush Orchestra шанси стати світовими зірками?

У наших хлопців є всі шанси стати бажаним гостем на сценах Європи після завершення конкурсу, але для цього треба багато працювати. Яскравий приклад Джамала, яку з радістю і зараз приймають у багатьох країнах світу. Сердючка, яка отримала друге місце на конкурсі, але вже впродовж багатьох років є улюбленою зіркою європейського масштабу! Руслана, Go_A! Список можна продовжувати.

Ви будете тримати кулачки за нашу перемогу у фіналі Євробачення 2022?

Звичайно! Чекаємо на перемогу! А взагалі будемо раді будь-якому результату. Головне це представити країну, українську пісню, мову та культуру в європейському просторі.

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