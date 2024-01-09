Дівчина важко переживала критику.

Нещодавно блогерка-мільйонник Даша Квіткова поспілкувалася з підписниками. Дівчина відверто відповіла на питання "Чи був період, коли було тяжко пережити хейт?".

"Звичайно, був. Я раніше сприймала хейт максимально близько до серця. Десь могла плакати через те, що якась "Тамара тридцять п'ять два нулі" написала мені негативний коментар", - зазначила Даша.

Далі вона поділилася своїми лайфхаками, які допомагають більше так емоційно не реагувати.

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"Я не хочу, щоб інші люди, їхня думка та настрій впливали на моє життя, на моє ментальне здоров'я, на моє бажання вести блог. Це моє життя, і я буду проживати його так, як я хочу, а не так, як хоче хтось", - написала Квіткова.

Згодом вона додала, що найкраще, що варто зробити - це не реагувати на критику, якщо вона неконструктивна. Також дівчина зазначила, що всі хейтери - це люди, які мають глибокі рани всередині та власний біль.

"Я ніколи не бачила щасливу людину, яка сидить та виписує негатив. Людину, якій би вистачало часу на хейт інших, коли в неї насичене життя та успішна робота", - написала блогерка.

Наостанок Квіткова сказала, що потрібно пам'ятати - той, хто пише хейт почуває себе гірше, ніж ви.

Даша не приховує, що працює з психотерапевтом та усі свої проблеми та питання пропрацьовує з ним.

До речі, нещодавно колишній Даші Квіткової - ведучий Нікіта Добринін - розповів, що вони розірвали свій церковний шлюб. Пара сходила до священика та пояснила, що вже не разом. Та їм вдалося зберегти дружні стосунки заради спільного сина Лева.

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