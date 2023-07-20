Він хотів би від неї позбутися, але поки не в силах це зробити.

Український співак Монатік розповів, що вже багато років намагається позбутися однієї шкідливої звички, але поки у нього не виходить. Він хотів кинути палити, але через стрес у зв'язку з війною не зміг. Артист вважає, що це дурна звичка.

"Я залежний від нікотину. Я поки не можу подолати бажання покурити цигарку. Особливо під час всього того, що зараз відбувається в Україні", - чесно зізнався Монатік в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Також він висловив переживання на рахунок того, що і його діти можуть почати палити. Однак він вірить, що сини все ж підуть в їхню маму Ірину. За словами Монатіка, вона навіть ніколи не пробувала палити.

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Крім того, він зазначив, що не буде лаяти дітей, якщо ті почнуть палити. Його підхід до вирішення цієї проблеми буде більш дипломатичним. Він просто розповість синам про всі негативні наслідки і буде сподіватися, що вони прислухаються до нього.

Нагадаємо, раніше Монатік вперше відповів на закиди про свою втечу з України. За його словами, потрібно підтримувати людей, які повертаються на батьківщину, а не цькувати їх.

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