Актриса не приховує, що рада знайомству з легендарним режисером.

58-річна актриса і модель Моніка Беллуччі зробила сміливе зізнання. На тлі чуток про роман з легендарним режисером Тімом Бертоном вона заявила, що його любить.

Так, зірка дала інтерв'ю французькому Elle і розповіла про свої плани. Вже незабаром вона приступить до зйомок нового "Бітлджуса", режисером якого є Бертон.

Говорячи про роботу з ним, вона не стала прямо підтверджувати роман. Однак Беллуччі відкрито заявила, що кохає Бертона.

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"Що я можу сказати ... По-перше, я дуже рада знайомству з цією людиною. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті ... Я знаю цю людину, я люблю її, і ось я йду на зустріч з режисером, починається чергова пригода. Я кохаю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", - заявила модель.

Крім цього, вона розповіла, що їй подобаються загадкові і казкові світи, які в своїх фільмах створює Бертон. За словами Беллуччі, режисер показує те, що всі ми можемо перетворити свої світлі сторони на темні.

Особисте життя Моніки Беллуччі - що відомо

Відома актриса двічі була заміжня. У 1990 Беллуччі вийшла за фотографа Клаудіо Карлоса Бассо. З ним вона прожила в шлюбі чотири роки. Незабаром Беллуччі познайомилася з легендарним актором Венсаном Касселем. Їх роман почався на зйомках фільму "Квартира".

У 1999 році Беллуччі і Кассель одружилися. У 2004 році актриса народила дочку Діву, а в 2010 - сина Леона. У 2013 році Беллуччі та Кассель розлучилися. Нещодавно в ЗМІ з'явилися чутки про те, що модель закрутила роман з Бертоном, який кілька років тому розлучився з Хеленою Бонем Картер. Журналісти "ловили" пару під час прогулянок, вони мило трималися за руку і мали щасливий вигляд.

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