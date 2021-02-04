Легендарна італійська актриса поділилася з шанувальниками знімком з чергової фотосесії.

Італійська актриса Моніка Белуччі опублікувала в Instagram знімок з нової фотосесії для однієї з найвідоміших ювелірних марок.

Читайте такожМоніка Беллуччі у сукні від відомого дизайнера постала у ніжному образіЗокрема, вона поділилася кадром з фотосесії для французького будинку з виробництва годинників і ювелірних виробів cartier. На фото Беллуччі постала у фіолетовому гольфі, поверх якого одягла елегантний комбінезон яскраво-оранжевого кольору. На плече актриса накинула шкіряну куртку коричневого кольору.

Волосся актриси укладене в стильну зачіску з легкими локонами, також вона нанесла легкий макіяж з акцентом на очі. На руці у Беллуччі красується годинник від відомої марки.

"Різні стилі для різних періодів зйомок", - підписала фото зіркова актриса.

Автором знімка став французький рекламний, фешн і beauty фотограф Тіемо Сандер. Він відомий тим, що знімає яскраві, жіночні фотографії. Серед його клієнтів Marie Claire France, Elle Span, Soon International.

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Автор: Ірина Погоріла